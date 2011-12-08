Он отметил, что можно найти компромисс в дальнейшей судьбе территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

Украинский лидер отметил, что можно найти компромисс в дальнейшей судьбе Крыма, ДНР и ЛНР. Для него же важным будет то, как на этих территориях будут жить люди, желающие стать частью Украины.

Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее мы сообщали, что на Украине задержали сына и внука Ротару при попытке сбежать в Молдавию.

Видео: Youtube/ABC News