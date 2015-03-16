Зеленский заявил о работе над флотом морских дронов

Политик выступил за развитие промышленно-оборонного комплекса на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас на территории страны происходит процесс формирования флота морских дронов, а также запущено производство орудий и снарядов, выпускаемых по стандартам Североатлантического альянса. С соответствующими заявлениями политик выступил на первом форуме оборонных индустрий, проходившем в Киеве. Политик призвал иностранных коллег из стран коллективного Запада локализовать собственные предприятия по изготовлению оружия и техники на Украине. В частности, на полях международного события лидер киевского режима обсудил планы по возможному совместному военному производству с делегатами из оборонных компаний и ассоциаций Великобритании, Америки, Чехии, Швеции, Германии и Турции.

Мы создаем первый в мире флот морских дронов. <...> Мы начали производство орудий и снарядов натовских калибров. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский планирует создать военный фонд за счет российских активов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України