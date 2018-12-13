Зеленский записал "послание мира" Крыму и Донбассу 

В видеоролике показаны руководители религиозных организаций Украины.

В понедельник, 13 мая, Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик "послание мира". В нем он обратился к жителям Крыма и Донбасса.

Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна написал под постом Зеленский

В видеоролике показаны руководители религиозных организаций Украины, в том числе и патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия. Представители церкви призвали людей быть "едиными и идти на примирение". Зеленский отметил, что послание было записано после встреч с религиозными лидерами страны.

Напомним, что в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий список иностранных граждан, которые могут получить паспорт России в упрощенном порядке. Получить паспорт по упрощенной схеме смогут некоторые категории украинцев. Зеленский заявил, что Россия не сможет "соблазнить" своими паспортами жителей "незалежной".

Видео:Piter.TV