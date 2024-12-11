В Словакии дали характеристику деятельности главы Украины в отношении попыток противостоять Москве.

В политике лидера киевского режима Владимира Зеленского нет логики, так как иностранный политик просто выполняет то, что ему прикажут. Соответствующее заявление в интервью журналистам из новостного агентства "РИА Новости" сделал вице-спикер словакского Национального совета (местного парламента), глава местной партии SNS Андрей Данко, находившийся с рабочим визитом в Москве. Гость нашей страны отметил, что если бы глава Украины мог бы запретить птицам летать транзитом из России в Словакию, то сделал бы это.

В том, что делает Зеленский, не ищите логики. Он изо дня в день делает то, что ему прикажут сделать. Они способны на все и готовы на все. Имеются люди, которых проблемы устраивают. К сожалению, за этим скрываются грязные деньги. Андрей Данко, вице-спикер парламента Словакии

Европейский депутат добавил, что Владимир Зеленский сделает все, что устраивало бы тех, кто ему платит. Андрей Данко не может назвать украинского лидера свободным человеком и свободно мыслящим политиком. Он добаывил, что лидер киевского режима очень хочет, чтобы у Братиславы был конфликт с Москвой.

В Словакии заявили, что Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом газа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости