Зеленский анонсировал донорскую конференцию в поддержку Украины

Мероприятие пройдет в Копенгагене.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал донорскую конференцию в поддержку своей страны. По информации от главы государства в регулярном видеообращении к народу говорится о том, что к проекту будут привлечены по меньшей мере 14 государств. Политик добавил, что сведения приблизительные на текущий момент.

В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств. Владимир Зеленский, президент Украины

Известно, что организаторами мероприятия станут Дания и Великобритания. Напомним, что в Брюсселе 15 июня состоялось закрытое заседание контактной группы по военной помощи киевскому режиму стран НАТО. Оно проводилось в формате "Рамштайн" с участием глав оборонных ведомств порядка 50 стран мира.

Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились с Зеленским в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент