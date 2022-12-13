С начала 2023 года в РФ вступили в силу экологические требования к закупкам

В проектной документации к государственным и муниципальным закупкам необходимо указывать количество использованного в производстве вторичного сырья.

Экологические требования к государственным и муниципальным закупкам вступили в силу в России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Так, для описания отдельных видов товаров в рамках закупок подписано постановление Правительства. Проект документа был разработан при непосредственном участии Российского экологического оператора. Согласно нововведению, в проектной документации необходимо указывать количество использованного в производстве вторичного сырья.

Буцаев отметил, что в стране постепенно выстраивается экономика замкнутого цикла, для которой важно обеспечить условия замены "первичных" материальных ресурсов на "вторичные". Таким образом, необходимо контролировать их соответствие экономическим, экологическим и технологическим параметрам на производствах.

Минимальная доля вторсырья должна будет указываться в закупочной документации начиная с 2023 года. Новые требования направлены на расширение рынка сбыта продукции, произведенной с использованием вторсырья. По сути, вводя требования при закупках для государственных и муниципальных нужд, мы увеличиваем спрос на продукцию из вторсырья и постепенно внедряем принципы устойчивого управления в государственных и муниципальных структурах. Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора

Ранее мы сообщили о том, что российские дороги станут в 2 раза тише за счёт применения резиновой крошки из отходов.

Фото: Pxhere