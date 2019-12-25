Российские дороги станут в 2 раза тише за счёт применения резиновой крошки из отходов

Технология "Тихое покрытие" подразумевает использования в асфальте частичек отработанных шин.

В России намерены применять резиновую крошку из переработанных шин при создании асфальтового покрытия. Технология поможет вдвое снизить шум на дорогах. Об этом телеканалу "360" рассказали в Российском экологическом операторе.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, подобные программы под названием Quiet pavement ("Тихое покрытие") уже давно применяются за рубежом. Помимо снижения шума, переработанные покрышки также позволяют уменьшить себестоимость асфальтобетонных смесей. В Республике Беларусь удалось сократить этот показатель до 25%.

По результатам замеров, применение такой крошки позволяет снизить шум на 4−6 децибел. Для слуха человека — это означает снижение шума почти в 2 раза. Более того, снижаются расходы на установку противошумных экранов, которые ставятся вдоль автомобильных трасс. В России резиновая крошка уже применяется в дорожном строительстве. Планируется, увеличить этот показатель до 40% уже к 2030 году. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

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