Здание гостиницы "Метрополитен" признали региональным памятником

В период с 1913 по 1914 годы была проведена внутренняя реконструкция и перестройка центральной части здания с установкой витража.

Гостиница Пестрикова "Метрополитен" ("Знаменская"), расположенная на Лиговском проспекте, получила статус памятника регионального значения. Соответствующее распоряжение было подписано в КГИОП.

Это пятиэтажное здание в стиле модерн было построено в 1902-1904 годах по проекту архитектора Георгия Гаврилова. Внутри здания функционировали ресторан, пивная лавка, а также редакция журнала "Сваха", которая была открыта спустя год после начала работы этих заведений. Впоследствии помещения заняли магазины.

В период с 1913 по 1914 годы была проведена внутренняя реконструкция и перестройка центральной части здания с установкой витража. Владелец гостиницы Василий Пестриков дал ей название "Метрополитен". В середине прошлого века гостиница также носила названия "Знаменская" и "Московская".

В настоящее время здание используется в качестве бизнес-центра. На первом этаже размещены торговые площади.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге дом Басевича не включили в перечень выявленных памятников.

Фото: КГИОП