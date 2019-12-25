Здание "Спорт Паласа" на Крестовском оцепили

Комплекс готовят к сносу: приставы огородили здание сигнальной лентой и начали устанавливать забор.

Утром 20 июля к зданию комплекса Sport Palace на Южной дороге Крестовского острова прибыла федеральная служба судебных приставов. Здание оцепили и подготавливают территорию к установке забора. Об этом сообщила "Фонтанка".

Издание, ссылаясь на слова совладельца комплекса Романа Курбатова, отмечает, что внутрь не пускают представителей юрлица, адвокатов. Работы стартовали на основании ордера ГАТИ. Разрешение на установку забора выдано до 2031 года, в то же время действие ордера не распространяется на земельные участки, которые были предоставлены под капитальное строительство.

Отмечается, что проблемы у комплекса возникли потому, что правовой статус был неясным: изменения в законодательстве не способствовали получению разрешения на ввод в эксплуатацию, и объект обрел статус самостроя. Администрация "Спорт Паласа" уверена, что возбужденное исполнительное производство незаконно.

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Фото: Фонтанка