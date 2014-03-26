В Магадане построят мусорный завод после подписания соглашения на ПМЭФ

Стоимость проекта удалось снизить более чем на 25% благодаря оптимизации технологических решений.

В Магадане состоялась встреча главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Руководители обсудили планы по строительству завода для обработки и утилизации ТКО, который сможет обрабатывать 55 тыс. тонн отходов в год. Первоначальная цена контракта на проект составляла 5,7 млрд рублей, но её удалось уменьшить более чем на 25% благодаря использованию российского оборудования. Об этом сообщил телеканал "360".

Буцаев отметил, что документ о строительстве предприятия был подписан на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Концессионное соглашение заключено между Магаданской областью и ООО „Магаданская экологическая концессия". Отмечается, что магаданский завод станет первой организацией, которую профинансируют за счет средств, вырученных от размещения облигаций РЭО на бирже.

Напомним, частная концессионная инициатива была подана со стороны Магадана в октябре 2021 года. Уже в феврале 2022-го ООО "Магаданская экологическая концессия" и областное правительство заключили концессионное соглашение при участии Дениса Буцаева и главы Минприроды РФ Александра Козлова.

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Фото: Телеканал "360"