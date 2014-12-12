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Сотрудники 68 петербургских предприятий находятся в простое
Сегодня, 12:02
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Сотрудники 68 петербургских предприятий находятся в простое

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Одновременно с этим число официально безработных в городе сократилось до 16 851 человека.

На данный момент в режиме "простоя" в Петербурге находятся 11 115 сотрудников 68-ми предприятий. При этом, число безработных в городе сократилось с 16 912 до 16 851 граждан. Об этом сообщи вице-губернаторАлексей Корабельников в своём Telegram.

Таким образом, показатели снизились и вернулись к цифрам, актуальным 2 недели назад. При этом стоит учитывать, что 61% предприятий, приостановивших деятельность, существуют за счёт иностранного капитала. Деятельность на неполной занятости ведут свыше 4,5 тыс. человек в 81-ой компании, из них 87% являются специалистами промышленной и транспортной сфер.

Как добавил Корабельников, городская служба занятости получила заявки от работодателей на 35 698 вакансий. 

Ранее мы сообщили о том, что вагоностроительный завод в Тихвине возобновил работу.

Фото: Piter.TV

Теги: бизнес, предприятия в простое, промышленность, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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