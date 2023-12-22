Оториноларинголог предупредил о сроках развития зависимости от капель для носа

Врач уточнил, что сосудосуживающие капли оказывают отрицательное воздействие на слизистую оболочку, могут повреждать капилляры и приводить к сухости и кровотечениям в носу.

Оториноларинголог и хирург городской Покровской больниц, Руслан Нигматуллин рассказал, за какое время возможно получить зависимость от капель для носа и предупредил об осторожности при использовании этих препаратов при некоторых заболеваниях. Советами он поделился в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Многие люди прибегают к сосудосуживающим каплям, чтобы облегчить свое состояние, и легко становятся зависимыми от них. Врач уточнил, что такие лекарства можно применять без вреда в течение недели, однако, они оказывают отрицательное воздействие на слизистую оболочку, могут повреждать капилляры и приводить к сухости и кровотечениям в носу.

Нигматуллин призвал быть особенно осторожными при применении таких капель людей, страдающих от гипертонической и ишемической болезни сердца, так как подобные препраты могут повысить артериальное давление.

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