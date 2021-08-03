Завершился конкурс частушек #ПрорвемсяПривьемся

Дом народного творчества Ленобласти выпустил видеоролик с лучшими образцами частушечного челленджа.

Дом народного творчества Ленинградской области подвел итоги конкурса частушек, посвященных вакцинации от коронавируса. Челлендж, получивший название #ПрорвемсяПривьемся, проводился с 9 по 25 июля - в нем приняли участие более 240 человек из Ленобласти, Краснодарского края, Калининграда, Санкт-Петербурга и Риги.

Лучшие частушки - понравившиеся большему количеству пользователей - были отобраны для исполнения творческим коллективом и вошли в видеоролик, воспевающий специфику прививочной кампании против коронавируса.

Между тем, частушками еще планируется воспеть и борьбу с вандализмом на дорогах Ленобласти.