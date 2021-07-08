Межведомственная комиссия провела проверку на объекте.

Завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище. Межведомственная комиссия провела проверку на объекте. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

Работы выполнялись в 2022-2023 гг. За этот период полностью отремонтированы грунтовая плотина и водосбросное устройство, установлен затвор.

Комиссии продемонстрировано состояние верховых и низовых откосов, шахтного водосброса и водобойного колодца, а также работоспособность электропривода затворного механизма.

Результатом капитального ремонта гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище стало приведение его в безопасное эксплуатационное состояние.

Недавно были завершены работы по расчистке реки Карповки.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию