"Водоканал" определил районы Петербурга с наибольшим количеством засоров труб

Лидером списка оказался Невский район.

ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга" определили список районов с самым большим числом засоров в канализации. Судя по информации Telegram-канала предприятия, в лидерах списка числится Невский район: процент попадания постронних предметов в трубы там увеличился на 59%.



На втором месте оказался Центральный район, где показатель возрос на 43%. "Бронзу" между собой разделили Адмиралтейский и Красногвардейский районы, где рост составил 25-26%. В остальных районах ситуация существенно не изменилась с 2021 года.



Специалисты "Водоканала" подчеркнули, что в канализацию ни в коем случае нельзя смывать мелкий сор и строительный мусор, а также бумагу, тряпки,туалетную бумагу, упаковки и пищевые отходы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за полгода 4,5 миллиона человек посетили бесплатные общественные туалеты Водоканала.

Фото: Pxhere