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"Водоканал" определил районы Петербурга с наибольшим количеством засоров труб
Сегодня, 12:42
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"Водоканал" определил районы Петербурга с наибольшим количеством засоров труб

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Лидером списка оказался Невский район.

ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга" определили список районов с самым большим числом засоров в канализации. Судя по информации Telegram-канала предприятия, в лидерах списка числится Невский район: процент попадания постронних предметов в трубы там увеличился на 59%. 

На втором месте оказался Центральный район, где показатель возрос  на 43%. "Бронзу" между собой разделили  Адмиралтейский и Красногвардейский районы, где рост составил  25-26%. В остальных районах ситуация существенно не изменилась с 2021 года. 

Специалисты "Водоканала" подчеркнули, что в канализацию ни в коем случае нельзя смывать мелкий сор и строительный мусор, а также бумагу, тряпки,туалетную бумагу, упаковки и пищевые отходы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за полгода 4,5 миллиона человек посетили бесплатные общественные туалеты Водоканала.

Фото: Pxhere

Теги: гуп водоканал петербурга, засоры труб, невский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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