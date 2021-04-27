Защита обжаловала арест главы ГИБДД Петербурга и области Алексея Семёнова

По словам адвоката Семенова, меру пресечения обжаловали ввиду "противоречивости доводов суда, не подтверждённых предоставленными следователями материалами".

В пятницу, 8 июля, стало известно, что защита обжаловала постановление Басманного суда о заключении под стражу начальника УГИБДД по Петербургу и области генерал-майора Алексея Семёнова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам адвоката Семенова, меру пресечения обжаловали ввиду "противоречивости доводов суда, не подтверждённых предоставленными следователями материалами". Адвокат отметил, что суд не учёл факт наличия у обвиняемого постоянного места жительства, работы, законных источников дохода, а также семьи и малолетнего ребёнка.

Ранее в Москве суд арестовал экс-замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Абакумова.

Фото: Piter.tv