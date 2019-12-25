Защита Ефремова принесла в суд 2,4 миллиона рублей для возмещения вреда потерпевшим

Добровинский заявил, что его доверители готовы принять деньги.

Защита актёра Михаила Ефремова принесла в суд 2,4 миллиона рублей для возмещения вреда потерпевшим. Артист готов выплатить потерпевшим по одному миллиону, сообщил его адвокат Петр Хархорин.

Он отметил, что в поданном ранее возражении адвоката Добровинского на жалобу защиты Ефремова сказано, что смягчающим обстоятельством может стать погашение ущерба на сумму по миллиону рублей каждому. Хархорин заявил, что деньги у защитников Ефремова с собой — по 800 тысяч рублей на потерпевшего. До этого им уже выплачивалась компенсация по 200 тысяч рублей каждому. Адвокат заметил, что четвёртому потерпевшему — Виталию Захарову ранее также перевели миллион рублей.

Адвокат потерпевших Добровинский заявил, что его доверители готовы принять деньги, но не в зале суда. Из-за этого он просит перенести заседание по делу.

Ранее Михаил Ефремов просит апелляцию пересмотреть приговор.

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