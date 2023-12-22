Редкую птицу заметили в Удельном парке

Мелодичные трели малиновки (зарянка) можно услышать утром с появлением первых лучей солнца.

Петербургский фотограф Кирилл Никифоров запечатлел зимующую в городе редкую птицу малиновку (зарянку) в Удельном парке. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале.

Как уточнил биолог, песня "Малиновка" вокально-инструментальной группы "Верасы" получила свое название в честь этой птички. Её мелодичные трели можно услышать утром с появлением первых лучей солнца. Самка зарянки поёт не менее красиво, чем самец, что является редким случаем среди певчих птиц.

Песня невесты даже интенсивнее, чем у жениха, хотя у нее меньший набор нот. Весной своим голосом она привлекает внимание самца. Павел Глазков, биолог

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Видео: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков (Кирилл Никифоров)