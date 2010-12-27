Заразных детей будут "фильтровать" в школах и детских садах

Процедура станет актуальной в осенне-зимний период: в это время вирусная активность находится на высоком уровне.

Во всех школах и детских садах с 1 сентября этого года введут процедуру утренних фильтров. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой.

Преподаватели будут осматривать учеников и, в случае обнаружения болезни, детей отправят домой. Процедура станет актуальной в осенне-зимний период: в это время вирусная активность находится на высоком уровне. Осмотр учеников позволит снизить риск распространения инфекции.

Такие фильтры уже применяются в ряде учебных заведений, в том числе московских, и они уже подтвердили свою эффективность. Александра Гамбарян, завлабораторией молекулярной биологии вирусов ФНЦИРИП им. Чумакова.

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