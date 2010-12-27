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Заразных детей будут "фильтровать" в школах и детских садах
Сегодня, 13:22
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alexandra08
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Заразных детей будут "фильтровать" в школах и детских садах

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Процедура станет актуальной в осенне-зимний период: в это время вирусная активность находится на высоком уровне.

Во всех школах и детских садах с 1 сентября этого года введут процедуру утренних фильтров. Об этом сообщили "Известия"  со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой.

Преподаватели будут осматривать учеников и, в случае обнаружения болезни, детей отправят домой. Процедура станет актуальной в осенне-зимний период: в это время вирусная активность находится на высоком уровне. Осмотр учеников позволит снизить риск распространения инфекции.

Такие фильтры уже применяются в ряде учебных заведений, в том числе московских, и они уже подтвердили свою эффективность.

Александра Гамбарян, завлабораторией молекулярной биологии вирусов ФНЦИРИП им. Чумакова.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Старой Ладоге пассажиры теплохода получили пищевое отравление.

   

Теги: инфекция в детском саду , инфекция в школе
Категории: Новости России Новости СПб Лента новостей

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