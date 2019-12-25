Пассажирам петербургского метро запретили провозить оружие

Также под запрет попали опасные вещества и бытовые газовые баллоны.

Петербургский городской суд признал законным запрет на перевозку оружия, включая охотничье, спортивное и травматическое, а также с боеприпасов и взрывчатых веществ в городском метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на информацию Комитета по транспорту.

Предложение о запрете поступило в Комитет в этом году. За это время многие петербуржцы пытались оспорить решение, регулярно подавая жалобы, однако сделать это не удалось. Действующие положения Правил пользования городским метрополитеном утверждены Правительством Санкт-Петербурга и соответствуют требованиям Федерального Закона от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также Приказа Минтранса России от 26 октября 2018 года № 386 "Об утверждении Типовых правил пользования метрополитеном".

Отметим, что по закону под запрет на перевозку попадают все виды оружия и его основные части. Неоднозначных толкований не допускается. Аналогичное правило распространяется на коррозийные и другие опасные вещества, бытовые газовые баллоны.

Единственное исключение сделано только для сотрудников государственных военизированных организаций, перечень которых содержит федеральный Закон "Об оружии". Они могут провозить в метрополитене оружие и взрывчатые вещества для выполнения боевых и оперативно-служебных задач, но только при условии законного перемещения.



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Фото: Piter.TV