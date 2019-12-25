  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Запасы ртути нашли в глубинах Тихого океана
Сегодня, 9:28
131
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Запасы ртути нашли в глубинах Тихого океана

0 0

Во всем этом ученые нашли и хорошую сторону.

В самых глубоких впадинах Тихого океана международная группа ученых нашла большое количество ртути. Запасы оказались выше, чем во многих промышленных и загрязненных районах. Об этом сообщает Scientific Reports.

Отмечается, что образцы были взяты с глубин от восьми до десяти километров. Ученые также смогли собрать осадок из системы траншей Атакама у побережья Чили.

Авторы исследования подчеркнули, что это свидетельствует о возросшем влиянии человека на природу. Хорошая новость в том, что океанские траншеи являются так называемыми "постоянными свалками". Там ртуть может храниться в течение миллионов лет. Тектоника плит перенесет тектонические отложения в верхнюю мантию Земли.

Фото: pixabay 

Теги: глубины тихого океана, запасы ртути
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии