Запасы ртути нашли в глубинах Тихого океана

Во всем этом ученые нашли и хорошую сторону.

В самых глубоких впадинах Тихого океана международная группа ученых нашла большое количество ртути. Запасы оказались выше, чем во многих промышленных и загрязненных районах. Об этом сообщает Scientific Reports.

Отмечается, что образцы были взяты с глубин от восьми до десяти километров. Ученые также смогли собрать осадок из системы траншей Атакама у побережья Чили.

Авторы исследования подчеркнули, что это свидетельствует о возросшем влиянии человека на природу. Хорошая новость в том, что океанские траншеи являются так называемыми "постоянными свалками". Там ртуть может храниться в течение миллионов лет. Тектоника плит перенесет тектонические отложения в верхнюю мантию Земли.

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