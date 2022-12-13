Запад не оставлял попыток "поджечь" постсоветские государства, заявил Путин

Глава РФ рассказал о стремлении недружественных стран развалить СССР.

Запад не оставлял попыток "поджечь" постсоветские государства. Соответствующее заявление в ходе выступление с ежегодным посланием к Федеральному посланию сделал глава государства Владимир Путин. Политик отметил перед представителями парламента и правительства, что этот момент является для страны принципиально важным.

Все годы после развала Советского союза Запад не оставлял попыток "поджечь" постсоветские государства и, главное, окончательно добить Россию как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического государственного пространства.... Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию