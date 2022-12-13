Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг

Глава РФ напомнил о важности сотрудничества с мировыми державами на Ближнем Востоке и в Азии.

Российский президент Владимир Путин рассказал о развитии международного коридора "Север — Юг". Об этом глава государства рассказал в ходе своего ежегодного послания к членам Федерального собрания. По мнению политика, такое направление откроет новые возможности для делового сотрудничества с Ираном, Индией и Пакистаном. Лидер РФ призвал коллег расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. В частности, речь идет о продлении скоростной магистрали "Москва-Казань" до Тюмени, а в перспективе - до Иркутска и Владивостока с выходом на Казахстан, Монголию и Китай.

Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже, международному коридору Север - Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты. Владимир Путин, президент РФ

НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию