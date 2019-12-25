Замначальника Южного таможенного управления задержали за хищение 85 млн рублей

Должностное лицо подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ.

Заместителя начальника Южного таможенного управления задержали за хищение 85 млн рублей. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ. Также фигурантом уголовного дела стал предприниматель. Их подозревают в мошенничестве при выполнении государственного контракта (по части 4 статьи 159 УК РФ).

По подозрению в хищении бюджетных средств в размере порядка 85 млн рублей при реализации государственного контракта на закупку административного здания задержаны заместитель начальника Южного таможенного управления и учредитель коммерческой организации. пресс-служба СК РФ

В 2018 году был проведен электронный аукцион. Должностные лица якобы обеспечили завышенную начальную стоимость контракта (на 85 млн рублей) на покупку здания, в котором должно было разместиться Южное таможенное управление и пост. Это ограничило конкуренцию и дало преимущество при заключении договора. За 253 млн рублей к ЮТУ перешел дом с общей площадью в 3 тысячи квадратных метров, а также два земельных участка. Средства на контракт выделил федеральный бюджет.

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Фото: Piter.tv