Членство замглавы Василеостровского района в партии "Единая Россия" приостановили

Игорь Пономарев обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство чиновника в партии. Решение было принято в соответствии с требованиями партийного устава, сообщила пресс-служба партии.

Напомним, 10 сентября Пономареву предъявили обвинение. Василеостровский районный суд заключил его под стражу до 5 ноября 2022 года. По версии следствия, чиновник мог быть причастен к хищению 77 млн рублей, которые были выделены по госконтракты на уборку медицинских учреждений района.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что единороссы получили почти все мандаты на муниципальных довыборах в Петербурге.

Фото: администрация Петербурга