Замгенпрокурора похвалил Алтайский край за решение проблемы жилья для сирот

Дмитрий Демешин встретился с главой региона Виктором Томенко.

Заместитель российского генерального прокурора Дмитрий Демешин похвалил Алтайский край за решение проблемы предоставления жилья для сирот. Он заметил, что за последние пять лет финансирование данных задач увеличилось в пять раз. Такую статистику высокопоставленный гость региона привел на рабочей встрече с губернатором края Виктором Томенко. Чиновник пояснил, что сироты получают жилищные сертификаты вместо квартир. В результате граждане получают возможность приобрести именно то, что им подходит.

...Вы их увеличили в пять раз в интересах граждан, до полутора миллиардов дошли, плюс начали строить дома по льготным категориям, за это отдельное спасибо. Программа сертификации пошла. Поэтому вам, по большому счету, есть что показать. Дмитрий Демешин, замгенпрокурора России

Виктор Томенко добавил, что система сертификатов прижилась, поэтому "дело сдвинулось с мертвой точки". В прошлом году на нужны сирот было направлен один миллиард 650 миллионов рублей.

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России