В Москве скоропостижно скончался петербургский зампрокурор

Трагедия произошла прямо за праздничным столом.

Во вторник, 11 мая, стало известно о смерти заместителя прокурора Красносельского района Петербурга Керима Сафаралиева. 34-летний мужчина скоропостижно скончался в Москве. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным издания, этой зимой он тяжело болел вирусной инфекцией. После выхода из больницы мужчина жаловался друзьям на одышку и перманентное чувство усталости.

На майские праздники Сафаралиев приехал в Москву проведать родителей. Ему стало плохо прямо за праздничным столом. Медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Тело зампрокурора уже доставили на родину в Дагестан. Его похоронили по мусульманскому обычаю.

Ранее в торговом центре Петербурга нашли бездыханную пенсионерку.

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