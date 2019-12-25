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Мужчину сбила машина во время замены колоса на Малоохтинском
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

Мужчину сбила машина во время замены колоса на Малоохтинском

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Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчину сбила машина, когда он менял колесо на своем транспортном средстве. Инцидент произошел вечером 14 февраля в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель 1958-го года рождения наехал на пешехода на Малоохтинском проспекте у дома №82. Мужчина ехал по крайней правой полосе. Во время замены колеса автовладелец находился на проезжей части. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина скончался после "лобового" ДТП под Тосно

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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