Мужчину сбила машина во время замены колоса на Малоохтинском

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчину сбила машина, когда он менял колесо на своем транспортном средстве. Инцидент произошел вечером 14 февраля в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель 1958-го года рождения наехал на пешехода на Малоохтинском проспекте у дома №82. Мужчина ехал по крайней правой полосе. Во время замены колеса автовладелец находился на проезжей части. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина скончался после "лобового" ДТП под Тосно.

Фото: Piter.TV