ТЭК планирует заменить 161 км теплосетей в Петербурге за 2023 год

Работу на 23-х объектах завершат до декабря.

В 2023 году работникам ГУП "ТЭК СПб" предстоит заменить 161,7 км петербургских теплосетей, 106,7 км из которых будут модернизированы за счёт собственных средств предприятия. Ещё 55 км отремонтируют в рамках адресных инвестиционных программ из городской казны. Об этом сообщила пресс-служба ТЭК.

До декабря планируется завершить работы на 23-х объектах. Общий объем вложений в замену труб составит 15,7 млрд рублей, что станет рекордной суммой для предприятия. Наибольшая часть работ затронет Приморский район, где будет заменено 36,4 км устаревших труб. Параллельно будет идти работа над новыми объектами. В частности, речь идёт о подключении новых абонентов в Юнтолово с помощью тепломагистрали протяжённостью 3 км. Она будет проходить по улицам Планерной и Оптиков.

Также масштабные работы ожидаются в Невском районе. Там за счёт бюджетных средств будет заменено 14 км труб, а всего до конца года – 22 км. В общей сложности на мероприятия в районе направят 1,3 млрд рублей. Кроме того, в Колпинском районе заменят 19,7 км изношенных сетей за 983 млн рублей, в Пушкинском – 19,9 км, в Выборгском – 9,26 км.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "ТЭК" переведёт все мазутные котельные Петербурга на экологичное топливо

Фото: Piter.TV