ГУП "ТЭК" петеведёт все мазутные котельные Петербурга на экологичное топливо

Процесс модернизации завершится в 2023 году.

За 2023 год сотрудники ГУП "ТЭК" модернизируют все мазутные котельные в Петербурге, переведя их на экологичное топливо. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Работы пройдут на 22-х объектах Приморского, Курортного, Выборгского, Красносельского, Пушкинского, Колпинского районов. Кроме того, модернизация затронет Гатчинский район Ленобласти. После модернизации котельные будут обеспечивать теплом 27 тыс. граждан.

Отметим, что на 7-ми объектах ТЭК впервые использует энергоэффективные электрические котлы. Другие котельные будут работать на газовом топливе.

Ранее мы сообщили о том, что новая тепломагистраль в Приморском районе будет обслуживать 235 зданий.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"