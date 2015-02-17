Замдиректора колпинской школы признали виновной в мошенничестве

Суд приговорил женщину к условному сроку.

Во вторник, 9 ноября, в объединенной пресс-службе судов сообщили Piter.tv, что заместителя директора по административно-хозяйственной работе в колпинской школе признали виновной в мошенничестве.

Колпинский районный суд установил, что зимой 2014 года Светлана Любимова предоставила К. недостоверную информацию о возможности его трудоустройства в школе. Женщина убедила директора принять мужчину техником на 0,25 ставки, а затем и инженером на полставки. В документах замдиректора указывала, что К. исполняет свои обязанности, хотя это не так. До 2019 года К. получал зарплату – за все время чуть больше 517 тысяч рублей.

Такую схему провернули трижды с разными людьми. Они получили 612, 578 и 502 тысячи рублей, соответственно.

Подсудимая признала вину полностью, не согласившись лишь с вмененными суммами. Суд назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года и 2 года испытательного срока.

Ранее мы писали, что мужчине не удалось вернуть 3500 рублей, которые он пожертвовал оппозиционерке Ирине Фатьяновой.

Фото: Piter.tv