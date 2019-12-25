Замдиректора петербургского колледжа стала фигурантом дела о мошенничестве

Подделывая рабочие табели, женщина похитила 85 млн рублей за шесть лет.

Уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала 46-летняя замдиректора по финансово-хозяйственным вопросам одного из петербургских колледжей, расследовано. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Как следует из материалов дела, женщина, работая по совместительству бухгалтером в профессиональном учреждении, составляла табели учета рабочего времени с заведомо ложными сведениями. Замдиректор писала в них о якобы работе ряда сотрудников и о необоснованно завышенной зарплате нескольких работников. После этого женщина рассчитывала зарплату, основываясь на поддельном табеле, составляла соответствующие реестры и ведомости для зачисления денег на банковские счета, а потом переводила деньги сотрудникам. В результате таких махинаций, продолжавшихся с января 2013 года по май 2019 года, обвиняемая похитила порядка 85 миллионов рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, как латвийка в Петербурге перевела мошенникам почти 1,6 миллиона рублей.

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