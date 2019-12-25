Замдиректора Центра социальной помощи семье и детям оштрафована за липовые договоры

Женщина подписывала договоры на оказание соцуслуг ради получения субсидии, однако эти услуги не оказывались.

Невский районный суд Петербурга оштрафовал замдиректора Центра социальной помощи семье и детям Невского района Елену Салову за злоупотребление полномочиями. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 14 мая, женщина промышляла поддельными договорами.

Как выяснилось, замдиректор, стремясь выполнить государственное задание для получении субсидии в 109 миллионов рубле, вступила в сговор с директором центра Иванищевым. С ним Салова договорилась заключить несколько договоров на оказание соцуслуг и подписать акты об их выполнении, хотя фактически они не оказывались. С декабря 2017 года по февраль 2019 подельники заключали подобные липовые договоры и приказывали подчиненными вносить в акты заведомо ложные сведения. На основании подписанных Саловой поддельных актов Центр получил порядка 1,1 миллиона из выделенной субсидии.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении Саловой, поскольку женщина не была судима раньше и смогла загладить причиненный материальный вред. Суд решил назначить Саловой судебный штраф в 40 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV