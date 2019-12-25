Петербургская фирма не выплатила более 63 миллиона рублей налогов

Прокуратура подала в суд иск о взыскании средств.

Прокуратура Приморского района подала в суд иск о взыскании неперечисленных государству налогов в размере более 63 миллионов рублей. Должником оказалась городская организация, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент следственные органы расследуют соответствующее уголовное дело, возбужденное в отношении компании. Вероятнее всего, организация совершала фиктивные финансово-хозяйственные операции, после чего руководитель фирмы вписывал в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения. В результате подмены в документах были занижены к исчислению налоги на общую сумму в 63 млн рублей. Такие махинации проводились с 2016 по 2018 годы.

Дело рассмотрит Приморский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что ФАС нашла компанию, которая завышала цены на маски на 957%.

Фото: Piter.TV