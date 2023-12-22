Петербург занял 15-ое место в рейтинге закредитованности населения РФ

Объём задолженности перед банками на одного человека вырос на 90,8 тыс. рублей до 559,2 тыс. рублей.

Петербург стал 15-ым в рейтинге российских регионов по закредитованности населения. В начале года в Северной столице соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составило 56,5%. Объём задолженности перед банками на одного человека вырос на 90,8 тыс. рублей до 559,2 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Самыми незакредитованными регионами РФ являются республики Северного Кавказа (в Ингушетии 14,9%) и Крым (29,5%), в то время как наивысший уровень закредитованности отмечается в Туве (149,4%) и Калмыкии (133,9%). Москва заняла седьмое место в рейтинге со значением 38,8%, а Ленинградская область стала 48-й с показателем 67,0%. Общий объём задолженности населения перед банками по кредитам в стране вырос на четверть за год и достиг 33 трлн рублей, в сравнении с показателем менее 15 трлн рублей пять лет назад.

Суммарный долг на одного экономически активного жителя страны увеличился на 84 тыс. рублей за год и достиг 439 тыс. рублей. При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла на 15%. Таким образом, уровень закредитованности населения вырос на три процентных пункта и составил 57%.

Ранее мы сообщили о том, что около 60% туров в весенний Петербург уже забронировали.

Фото: Piter.TV