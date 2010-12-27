В Ленобласти нашли труп наркомана в наручниках

В ходе расследования были задержаны два брата из поселка Сапёрный.

В субботу, 4 августа, в Волховском районе Петербурга нашли прикованный наручниками труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, тело 32-летнего петербуржца нашли в жилищном массиве Пупышево. Руки и ноги мужчины были скованы наручниками, скрепленными между собой верёвкой. Помимо этого тело было приковано к кровати.

В ходе расследования были задержаны два брата из поселка Сапёрный. Мужчины признались, что приковали погибшего, чтобы избавить его от наркозависимости. По предварительной информации, им помогали ещё двое.

Против них возбудили уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в составе организованной группы". Подозреваемым грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV