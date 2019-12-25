Документ политики рассмотрят в весеннюю сессию.

Законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия внесут в Госдуму. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала председатель профильного комитета по вопросам женщин, детей и семьи Нина Останина. По мнению политика, стране следует отказаться от выпуска картин, в который пропагандируются нетрадиционные отношения и силовые методы решения конфликтов. Данный документ будет рассматриваться в рамках весенней сессии проектов нижней палаты парламента.

Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации. Нина Останина, депутат Госдумы России

Напомним, что заместитель Останиной в комитете Госдумы России Виталий Милонов говорил журналистам о том, что работа над проектом уже ведется. При этом Россия с 2013 года имеет закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Речь идет об административной статье 6.21 КоАП. Данное противоправное действие карается штрафом в размере от 4 тысяч до одного миллиона рублей. Иностранцев могут выдворить за пределы РФ.

В России фермерам разрешили продавать продукцию на своих участках.

Фото: Pixabay.com

