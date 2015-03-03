Заключенного, сбежавшего из тюменской колонии-поселения, задержали в Перми

Мужчине до побега оставалось провести в заключении 2 года и 7 месяцев.

Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, задержали в Перми. Об этом рассказали представители ФСИН по Тюменской области. Известно, что мужчин осужден за убийство, разбой, грабеж, кражу и вымогательство на 23 года и 4 месяца. В настоящее время фигурант расследования доставлен в местное отделение полиции.

Напомним, что 15 сентября 2021 года стало известно о том, что 43-летний мужчина сбежал с участка колонии-поселения под номером два в Тюмени. В колонии-поселении он находился с февраля текущего года. До выхода из исправительного учреждения россиянину оставалось провести в поселении два года и семь месяцев.

Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди.

Фото: Piter.tv