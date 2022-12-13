Займы на развитие производства получили пять предприятий Петербурга

Власти Петербурга выдали 191 млн рублей займов пяти предприятиям Петербурга на развитие производства.

Власти Петербурга выдали 191 млн рублей займов пяти предприятиям Петербурга на развитие производства. Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказали в пресс-службе Смольного.

АО "Армалит", производит трубоарматуру, планирует приобрести обрабатывающий центр для технического перевооружения. Компания получила 103,5 млн рублей.

ПАО "Пролетарский завод", производит судовое оборудование, намерен приобрести программное обеспечение и сетевое оборудование. Им предоставили займ в размере 31,7 млн рублей.

ООО "Теремок — Русские блины", выпускают начинки и полуфабрикаты для ресторанной сети, планируют приобрести восемь единиц оборудования для производственно-логистического центра. Они получили 23,9 млн рублей.

ЗАО "СПб Образцовая типография", планирует приобрести автоматический упаковщик. Им выдали 23,4 млн рублей.

ООО "Росбио", производит лекарства, планирует приобрести четыре единицы оборудования для увеличения мощностей и расширения ассортимента. Компания получила 8,3 млн рублей.

Ранее эксперт озвучил перспективы расселения коммуналок в Петербурге. До конца 2023 года в отдельные квартиры смогут переехать свыше 1,5 тыс. семей. При этом всего в городских коммуналках проживают около 200 тыс. семей.

Фото: Piter.tv

