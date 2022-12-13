Захарова высказалась о расследовании Херша о подрывах на "Северных потоках"

Она заявила, что журналистам мочат официальные власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о расследовании журналиста Сеймура Херша о подрывах на "Северных потоках". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Россия не видит внимания со стороны кого бы то ни было к этому расследованию. Она отметила, что Херша мочат официальные власти, а также отшучиваются и хамски отвечают, делая вид, что не понимают сути.

Теперь давайте посмотрим на крупнейшие СМИ, которые охватывают не только США, но и весь мир. Они молчат. Нет такого расследования, нет такого журналиста. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что на США напали покемоны.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik