Захарова: на США напали покемоны

Дипломат считает, что с приближением выборов главы государства Вашингтона пытается найти то, чем можно удивить публику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о поручении президента США Джо Байдена создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, с приближением выборов главы государства Вашингтона пытается найти то, чем можно удивить публику. Захарова считает, что это может быть что-угодно, поскольку на теме России уже невозможно куда-либо выехать из-за того, что ее полностью исчерпали.

На Америку напали покемоны. Я за всем этим наблюдаю и вывод напрашивается один – в США скоро выборы. Все. Точка. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что, отказавшись от дружбы с Россией, Сербия предаст себя

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik