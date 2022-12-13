Захарова: на США напали покемоны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о поручении президента США Джо Байдена создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По ее словам, с приближением выборов главы государства Вашингтона пытается найти то, чем можно удивить публику. Захарова считает, что это может быть что-угодно, поскольку на теме России уже невозможно куда-либо выехать из-за того, что ее полностью исчерпали.
На Америку напали покемоны. Я за всем этим наблюдаю и вывод напрашивается один – в США скоро выборы. Все. Точка.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова заявила, что, отказавшись от дружбы с Россией, Сербия предаст себя
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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