Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше

По ее словам, Польша делает все, чтобы "не дать возможность для сведения разговора по насущному".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недопуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседанием Совета глав МИД ОБСЕ в Польше. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Польша делает все, чтобы "не дать возможность для сведения разговора по насущному". Ситуацию с недопуском Лаврова дипломат назвала показателем безумия, а не единства.

Если вы физически не допускаете министра страны, о которой вы говорите каждый день, к микрофону - это не показатель единства, это показатель вашего безумия. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Лавров заявил, что Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik