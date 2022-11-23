Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недопуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседанием Совета глав МИД ОБСЕ в Польше. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Польша делает все, чтобы "не дать возможность для сведения разговора по насущному". Ситуацию с недопуском Лаврова дипломат назвала показателем безумия, а не единства.
Если вы физически не допускаете министра страны, о которой вы говорите каждый день, к микрофону - это не показатель единства, это показатель вашего безумия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Лавров заявил, что Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все