Захарова процитировала святого Антония в ответ на слова главы британского МИД

По мнению дипломата, "больные пропагандой страны" так и будут обвинять Россию в "собственных грехах" по неизвестным причинам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение британского МИД Доминика Рааба начать бороться с фейками и пропагандой. Она процитировала святого Антония, сообщила радиостанция "Говорит Москва".

Накануне глава британского МИД Доминик Рааб предложил странам G7 рассмотреть возможность создания механизмов в борьбе с российской "дезинформацией и пропагандой". Захарова посчитала, что ему нужно ответить словами святого Антония.

Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Рааб предложил направить подобную политику не только в адрес России, но и Китая. Он считает, что Россия постоянно доказывает свою непричастность к вмешательствам в выборы, дезинформации и совершении кибератак.

Ранее мы сообщили, что G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с "пропагандой РФ".

Фото: администрация президента РФ