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Захарова: принципы и ценности США зависят от того, о какой стране идет речь

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В качестве примера дипломат привела ситуацию на Ближнем Востоке.

Принципы и ценности США зависят от того, о какой стране идет речь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что Вашингтон дает противоположные оценки действиям стран в зависимости от своих интересов. В качестве примера Захарова привела ситуацию на Ближнем Востоке.

Как только речь заходит об Израиле. Как только речь заходит о Палестине, вектор меняется.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что на Западе идет ожесточенная битва между разумом и безумием.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид россии, принципы, сша, ценности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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