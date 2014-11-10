Захарова: принципы и ценности США зависят от того, о какой стране идет речь

Принципы и ценности США зависят от того, о какой стране идет речь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что Вашингтон дает противоположные оценки действиям стран в зависимости от своих интересов. В качестве примера Захарова привела ситуацию на Ближнем Востоке.
Как только речь заходит об Израиле. Как только речь заходит о Палестине, вектор меняется.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что на Западе идет ожесточенная битва между разумом и безумием.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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