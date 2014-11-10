Захарова: принципы и ценности США зависят от того, о какой стране идет речь

В качестве примера дипломат привела ситуацию на Ближнем Востоке.

Принципы и ценности США зависят от того, о какой стране идет речь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что Вашингтон дает противоположные оценки действиям стран в зависимости от своих интересов. В качестве примера Захарова привела ситуацию на Ближнем Востоке.

Как только речь заходит об Израиле. Как только речь заходит о Палестине, вектор меняется. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что на Западе идет ожесточенная битва между разумом и безумием.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik