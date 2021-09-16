Выборы в Госдуму пройдут с 17-го по 19 сентября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила США мерами из-за вмешательства в выборы. Об этом она заявила на брифинге.

Ранее в МИД РФ выявили нарушения зарубежными интернет-платформами российского законодательства. Уточнялось, что они отказались убирать запрещенный контент, который мог негативно повлиять на выборы в Госдуму, которые пройдут в России с 17-го по 19 сентября.

Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России.

Видео: МИД России