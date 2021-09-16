Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила США мерами из-за вмешательства в выборы. Об этом она заявила на брифинге.
Ранее в МИД РФ выявили нарушения зарубежными интернет-платформами российского законодательства. Уточнялось, что они отказались убирать запрещенный контент, который мог негативно повлиять на выборы в Госдуму, которые пройдут в России с 17-го по 19 сентября.
Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России.
Видео: МИД России
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