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Захарова о судьбе Twitter: в США силиконовая медиасреда

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В МИД РФ оценили сделку по приобретению Илоном Маском данной социальной сети.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о судьбе социальной сети Twitter (нежелательная организация на территории РФ), которую недавно приобрел американский миллиардер Илон Маск. В эфире авторской программы на радиостанции Sputnik дипломат отметила, что на территории США сложилась силиконовая медиасреда, которая способна менять форму в зависимости от денежных потоков и векторов политического влияния. Эксперт отметил, что СМИ-холдинги обладают четкой ориентацией против конкретных политических элит, но сейчас происходит перезагрузка деятельности.

Он бизнесмен, у него много ярких, нестандартных, для кого-то удивительных – и с плюсом, и с минусом – проектов, классическая американская история. Для меня другое интересно – развитие медиасреды в США, которая получается просто силиконовой. 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Представитель МИД РФ полагает, что американское руководство медиахолдингами осуществляется исключительно "по партийному признаку" и никто этого не скрывает.

Захарова: теракт 29 октября был совершен с участием западных стран.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
 

Теги: twitter, илон маск, мария захарова, сецсети
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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