Захарова назвала неадекватными заявления Киева о войне за Крым

По ее словам, Крым находится под надежной защитой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неадекватными заявления Киева о возможной войне за Крым. Об этом она сообщила на брифинге.

Ранее член совета Секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с заявлением, что Вооруженные силы страны могут повоевать за возвращение региона в состав государства.

Крым под надежной защитой, и крымчане об этом знают. Поэтому никакие заявления, полуадекватные или совсем неадекватные, со стороны украинских официальных лиц не должны их беспокоить. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также Захарова отметила, что подобные заявления стоит рассматривать как попытку отвлечь внимание от тех проблем, которые находятся внутри Украины.

Ранее Захарова пригрозила США мерами из-за вмешательства в выборы.

Видео: МИД России