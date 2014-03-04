Захарова: атака на Курскую область аннулирует возможность переговоров с Киевом

По словам дипломата, киевский режим ищет оправдание своим действиям в Курской области.

Атака украинских войск на Курскую область аннулирует возможность переговоров с Киевом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, киевский режим ищет оправдание своим действиям в Курской области и прикрывает все те ужасы, которые творят ВСУ. Захарова отметила, что функционеры администрации президента Украины рассуждали о некой задаче усилить переговорные позиции киевского режима.

Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области.

Фото: МИД России