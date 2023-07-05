Захарова: атака дронов на Москву – теракт киевского режима при поддержке Запада

Дипломат отметила, что подобные действия следует называть террористическим актом.

Атака беспилотников на Москву является терактом киевского режима при поддержке Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, 4 июля появились сообщения об атаке пяти беспилотников по объектам в Москве и Московской области. Дипломат отметила, что подобные действия следует называть террористическим актом, за которым стоят киевский режим, США, Британия и Франция.

Я просто настаиваю на том, чтобы в информационном пространстве вот эти самые фразы "атака дронов со стороны киевского режима" были заменены на "попытки совершения террористического акта". Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik