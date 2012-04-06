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Захарова: Западу не нравится, что Зеленский раскрывает суть отношений с ним
Сегодня, 8:43
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Захарова: Западу не нравится, что Зеленский раскрывает суть отношений с ним

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По словам дипломата, у президента Украины завышенные и болезненные амбиции.

Западу не нравится, что президент Украины Владимир Зеленский раскрывает суть отношений с ним. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, у Зеленского завышенные и болезненные амбиции. Захарова подчеркнула, что нынешняя история разыграна Британией, США и остальными сателлитами, в которой президент Украины является актером. Так она прокомментировала резку реакцию украинского лидера на требования благодарности со стороны Запада.

Так за что он должен им быть благодарен – так он считает и дает им это понять. А им это не нравится, что он все это выносит в публичную сферу и раскрывает суть их отношений.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: владимир зеленский, мария захарова, мид россии, президент украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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