Захарова: Западу не нравится, что Зеленский раскрывает суть отношений с ним

По словам дипломата, у президента Украины завышенные и болезненные амбиции.

Западу не нравится, что президент Украины Владимир Зеленский раскрывает суть отношений с ним. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, у Зеленского завышенные и болезненные амбиции. Захарова подчеркнула, что нынешняя история разыграна Британией, США и остальными сателлитами, в которой президент Украины является актером. Так она прокомментировала резку реакцию украинского лидера на требования благодарности со стороны Запада.

Так за что он должен им быть благодарен – так он считает и дает им это понять. А им это не нравится, что он все это выносит в публичную сферу и раскрывает суть их отношений. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik